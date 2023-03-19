Украинцам дали советы, как защитить свою платежную карту от мошенников

Чтобы не дать мошенникам возможности завладеть средствами с вашей банковской карты, нужно соблюдать несколько простых правил безопасности:

не держите PIN-код карты вместе с самой картой - его нужно знать наизусть;

не разглашайте PIN-код и CVV2-код своей платежной карты.

Игнорируйте запросы предоставить информацию о секретных кодах даже от работников банка или представителей правоохранительных органов;

регулярно меняйте PIN-код карты - однако делайте это через проверенный банкомат, расположенный внутри отделения банка;

установите суточный лимит на снятие наличных с платежной карты – в случае мошенничества это ограничит списание значительных сумм средств;

подключите услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счету - таким образом вы сможете отслеживать транзакции и своевременно отреагировать в случае неправомерных действий с вашей картой;

не используйте чужие телефоны для входа в Личный кабинет мобильного банка. Вход осуществляйте только с собственных устройств;

избегайте хранения данных вашей карты на сайтах интернет-магазинов, это снизит вероятность того, что они будут похищены в случае хакерской атаки;

при потере или краже карты немедленно звоните в банковское учреждение для ее блокировки.

Напомним, ранее ПриватБанк предупредил о возможных проблемах с карточками.

Недавно мы также писали об изменениях, касающихся, в частности, популярного приложения "Приват24 для бизнеса".

Добавим, также сообщалось, что ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитов.

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