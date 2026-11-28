Працездатні отримувачі гуманітарної допомоги мають відповідати хоча б одній із трьох вимог:

офіційно працювати;

займатися підприємницькою діяльністю;

перебувати на обліку в чеській службі зайнятості.

Ці вимоги не поширюватимуться на дітей і вразливі категорії, зокрема студентів і літніх людей.

Окрема умова стосується фактичного проживання. Щоб отримати виплату, українці мають провести в Чехії щонайменше 16 днів протягом місяця, за який нараховують допомогу.

Законопроєкт також розширює підстави для припинення тимчасового захисту. Українці можуть втратити статус, якщо перебуватимуть за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Ще однією підставою стане покарання у вигляді видворення.

Втім, втрата статусу через тривалу відсутність не означає довічної заборони. Після повернення до Чехії людина зможе знову звернутися по захист, якщо відповідатиме вимогам.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар пояснив, що зміни мають запобігти зловживанням. За його словами, держоргани стикалися з так званим "соціальним туризмом", коли іноземці претендували на виплати, фактично не проживаючи в країні.

Уряд подав законопроєкт до парламенту 3 червня 2026 року. Перше читання відбулося 24 червня, друге - 22 жовтня, остаточно документ ще не ухвалили.

В урядовій редакції зміни щодо гуманітарної допомоги мають набути чинності з 1 січня 2028 року. Проте депутати запропонували поправки, які можуть змінити ці строки.