Головна » Новини » Політика

Українцям у Чехії хочуть урізати частину пільг: що зміниться

20:24 25.05.2026 Пн
2 хв
Які нові обмеження для українських біженців готує чеський уряд?
aimg Марія Науменко
Українцям у Чехії хочуть урізати частину пільг: що зміниться Фото: українські біженці в Чехії (Getty Images)
Чехія посилює правила перебування та фінансової підтримки для українських біженців. Уряд країни вже схвалив відповідні зміни до законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Празі пояснюють нові заходи боротьбою зі зловживаннями гуманітарною допомогою та невдоволенням частини суспільства через уявлення, що українські біженці нібито мають переваги перед громадянами Чехії.

За словами міністра внутрішніх справ Любомира Метнара, уряд планує посилити правила надання гуманітарної допомоги та дозволів на проживання, щоб виключити випадки, коли люди формально мають статус біженця, але фактично не проживають у Чехії постійно.

Також влада має намір скасувати виняток для українських автомобілів, які досі були звільнені від обов’язкових технічних оглядів.

Водночас ці зміни ще мають отримати підтримку парламенту.

У виданні зазначили, що чеський уряд намагається знайти баланс між вимогами антиімміграційних сил, підтримкою українців та інтересами бізнесу, який активно наймає біженців у сферах послуг, будівництва та інших галузях.

Станом на березень у Чехії перебували близько 385 тисяч українських біженців. За даними Євросоюзу, країна прийняла одну з найбільших кількостей українців на душу населення серед держав ЄС.

Окремо в Чехії вже обговорюють майбутнє тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. За словами Метнара, на рівні ЄС можуть розглянути варіант звуження цього захисту, зокрема для чоловіків призовного віку, з огляду на потреби України у військових та людських ресурсах для відбудови країни.

Нагадаємо, раніше МВС Чехії запропонувало посилити умови надання гуманітарної допомоги українським біженцям. Для отримання виплат українці з тимчасовим захистом можуть бути зобов’язані працювати, вести бізнес або перебувати на обліку у службі зайнятості.

Крім того, Прага розглядає жорсткіші правила проживання та реєстрації. Зокрема, тимчасовий захист можуть анулювати для українців, які тривалий час перебувають за межами Шенгенської зони або порушують законодавство.

