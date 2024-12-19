Чехія на рік продовжила дію тимчасового захисту для українців: яку допомогу можна отримати

Чеський парламент 18 грудня ухвалив зміни до закону Lex Ukrajina VII, який передбачає продовження дії тимчасового захисту для українців ще на рік. Законопроєкт підтримали 99 із 177 депутатів, а тепер він очікує розгляду Сенатом.

Згідно з новими правилами, українські біженці й надалі матимуть доступ до медичного страхування, освіти та можливості працевлаштування. Чинний термін дії тимчасового захисту завершувався в березні 2025 року, але відповідно до рішення ЄС, його продовжать ще на рік.

Документ передбачає підвищення розміру гуманітарної допомоги – для осіб з інвалідністю виплати виростуть до 6600 крон для дітей та до 4400 крон для дорослих. Це має компенсувати втрату безкоштовного житла, яке скасували з вересня 2024 року.

Крім того, школи отримали можливість проводити два терміни реєстрації дітей-іноземців до перших класів.

Важливе нововведення полягає у тому, що біженці, які перебувають у Чехії понад два роки, можуть оформити спеціальний довгостроковий дозвіл за умови наявності паспорта, стабільного доходу та фінансової незалежності, житла, а також якщо діти відвідують школу (для сімей).

Нові правила для громадян Росії та Білорусі

Законом посилено вимоги до громадян Росії, які прагнуть отримати чеське громадянство. Тепер вони мають офіційно відмовитися від російського паспорта та надати підтверджуючі документи.

Також введено кримінальну відповідальність за "незаконну діяльність на користь іноземної держави", яка передбачає до п’яти років ув’язнення. До неї відносять шпигунство, збір даних або інші дії, що можуть завдати шкоди інтересам Чехії. За такі правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років. Однак опозиція висловила занепокоєння через нечіткість формулювання закону, що може призвести до його зловживання.