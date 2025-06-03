Українцям в Австрії скасовують медичну страховку: як отримати послуги після 12 липня
З 31 травня в Австрії офіційно припинила дію обов’язкова медична страховка для переміщених осіб з України. Однак до липня українці зможуть безкоштовно отримувати медичну допомогу.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на APA.
Повідомляється, що перехідний період діє до 12 липня. До цієї дати українці й надалі можуть безкоштовно отримувати медичну допомогу, включно з візитами до лікаря, ліками, стоматологічним лікуванням та перебуванням у лікарні.
Хто залишається застрахованим
Попри зміни, значна частина українців не втратила доступ до страхування. Йдеться про:
- осіб, які перебувають на базовому соціальному утриманні (на початку травня - близько 35 000 українців);
- тих, хто офіційно працює в Австрії та автоматично охоплений соціальним страхуванням.
Базову допомогу надають тим, хто не може самостійно забезпечити себе та своїх утриманців. Це означає, що завершення дії страховки переважно стосується тих, хто має певні фінансові заощадження, але не працює.
Що робити після 12 липня
Після завершення перехідного періоду українці, які не мають офіційного статусу або роботи, повинні самостійно подбати про оформлення постійного медичного страхування. Це можливо:
- через офіційне працевлаштування, яке передбачає соціальні внески;
- через добровільне страхування.
Інші соціальні виплати
Водночас допомога на дитину та сімейна допомога для українців в Австрії діятимуть до кінця жовтня. Уряд уже заявив про намір змінити умови для отримання цих виплат. Основна мета - стимулювати працевлаштування українців.
Це важливо через те, що після 12 липня частина українців може залишитися без медичного страхування, якщо не вживе заходів. Щоб цього не трапилося, потрібно офіційно працевлаштуватися або оформити добровільне страхування.
Нагадаємо, з початку 2025 року більшість федеральних земель Австрії почали позбавляти біженців, які володіють автомобілями, права на базову допомогу. Влада вважає, що утримання авто свідчить про фінансову спроможність. Ініціатива викликала критику правозахисників, які називають її дискримінаційною. У Відні це правило не впровадили. Під загрозою - й українці, хоча більшість із 37 тис. біженців уже працюють і не отримують допомоги.
РБК-Україна також писало, що в Австрії нині проживає близько 90 тисяч українських біженців, здебільшого жінки з дітьми. Їхній статус тимчасового захисту продовжено до 4 березня 2026 року. Українці мають право на проживання, медстрахування, фінансову підтримку (оренда, харчування, шкільні та побутові витрати). Також з жовтня 2024 року доступна "червоно-біло-червона картка плюс", яка дозволяє легально жити й працювати в країні без додаткових дозволів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.