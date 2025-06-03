Украинцам в Австрии отменяют медицинскую страховку: как получить услуги после 12 июля

С 31 мая в Австрии официально прекратила действие обязательная медицинская страховка для перемещенных лиц из Украины. Однако до июля украинцы смогут бесплатно получать медицинскую помощь.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на APA .

Сообщается, что переходный период действует до 12 июля. До этой даты украинцы и дальше могут бесплатно получать медицинскую помощь, включая визиты к врачу, лекарства, стоматологическое лечение и пребывание в больнице.

Кто остается застрахованным

Несмотря на изменения, значительная часть украинцев не потеряла доступ к страхованию. Речь идет о:

лицах, находящихся на базовом социальном содержании (в начале мая - около 35 000 украинцев);

тех, кто официально работает в Австрии и автоматически охвачен социальным страхованием.

Базовую помощь оказывают тем, кто не может самостоятельно обеспечить себя и своих иждивенцев. Это означает, что завершение действия страховки преимущественно касается тех, кто имеет определенные финансовые сбережения, но не работает.

Что делать после 12 июля

После завершения переходного периода украинцы, которые не имеют официального статуса или работы, должны самостоятельно позаботиться об оформлении постоянного медицинского страхования. Это возможно:

через официальное трудоустройство, которое предусматривает социальные взносы;

через добровольное страхование.

Другие социальные выплаты

В то же время пособие на ребенка и семейная помощь для украинцев в Австрии будут действовать до конца октября. Правительство уже заявило о намерении изменить условия для получения этих выплат. Основная цель - стимулировать трудоустройство украинцев.

Это важно из-за того, что после 12 июля часть украинцев может остаться без медицинского страхования, если не примет меры. Чтобы этого не случилось, нужно официально трудоустроиться или оформить добровольное страхование.