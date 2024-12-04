Права й можливості українців в Австрії: що варто знати про умови проживання та допомогу

В Австрії зараз проживає близько 90 тисяч українських біженців, 80% з яких – жінки з дітьми. Для українців та осіб зі статусом біженця в Україні передбачено право на тимчасове проживання в країні, яке нещодавно було продовжено до 4 березня 2026 року.

Які умови проживання та на які виплати можуть розраховувати українські біженці в Австрії розповідає РБК-Україна .

Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо у коментарі "Суспільному" заявив, що країна готова приймати нових переселенців у разі погіршення ситуації в Україні. За його словами, питання прихистку українців не створює значних труднощів для Австрії, оскільки вони активно вивчають мову та стараються інтегруватися в суспільство.

Право на тимчасове проживання в Австрії мають:

громадяни України

громадяни третіх країн, які мали статус біженця або рівнозначний статус захисту в Україні

члени сімей перелічених категорій

Для осіб, які мають інші громадянства та не мають українського статусу захисту, перебування в Австрії дозволено тимчасово, доки вони не зможуть повернутися до своєї країни походження.

Реєстрація переселенців з України в Австрії

Початкова реєстрація в Австрії здійснюється поліцією. Для цього можна звернутися до визначених поліцейських дільниць або спеціальних центрів реєстрації. У Відні доступні два основні пункти:

Hernalser Gürtel 6-12, 1080 Wien (реєстрація після попереднього електронного запису)

Виставковий центр U2 Messe/Prater (додатковий пункт для збільшення пропускної здатності)

Запис на прийом здійснюється через сайт bmi.gv.at, де необхідно обрати тему "Реєстрація переміщених осіб з України".

Години роботи у Hernalser Gürtel:

вівторок – п’ятниця з 12:00 до 17:00

Після реєстрації та перевірки даних, особам видається ID-картка для переміщених осіб – "Блакитна картка". Вона надсилається поштою на адресу прописки або вказану під час реєстрації.

Якщо ви проживаєте в приватному житлі, реєстрація здійснюється у відповідному муніципалітеті або магістраті міста. Якщо в організованому житлі – керівники пансіонату здійснюють реєстрацію за вас.

Для реєстрації потрібні:

паспорт

заповнена форма Meldezettel (доступна на oesterreich.gv.at). Вона має бути підписана власником житла, в якому ви проживаєте

Адреси муніципалітетів і магістратів можна знайти на ресурсах help.gv.at і wien.gv.at. Реєстрація проводиться безкоштовно.

"Блакитна картка" для українців в Австрії

Особи з країн, що не входять до ЄС, можуть іммігрувати до Австрії за програмою "Блакитна карта ЄС", якщо виконують низку вимог:

закінчена вища освіта тривалістю не менше трьох років

пропозиція від роботодавця на кваліфіковану роботу терміном не менше шести місяців

заробітна плата не нижче 47 855 євро брутто на рік (мінімум на 2024 рік)

також має бути підтверджено, що на ринку праці Австрії немає еквівалентних кандидатів на запропоновану вакансію

"Блакитна карта ЄС" видається строком на 24 місяці. Після цього її власники можуть подати заявку на отримання Rot-Weiß-Rot - Karte plus, яка забезпечує додаткові можливості для проживання та працевлаштування в Австрії.

Українцям, які мають "Блакитну картку" і її термін дії закінчився, нові документи автоматично надсилаються рекомендованим листом на адресу прописки. Важливо переконатися, що адреса реєстрації актуальна.

Навіть якщо нове посвідчення не отримали до 4 березня 2024 року, право на проживання залишається чинним. Для повторного в’їзду в Австрію або перебування в Шенгенській зоні (до 90 днів кожні 180 днів) потрібен лише чинний закордонний паспорт та посвідчення переміщеної особи.

Для отримання або оновлення посвідчення потрібно зареєструватися в місцевих органах поліції – у Відні реєстрація централізована та відбувається за адресою: Hernalser Gürtel 6-12, 1080 Wien. Записатися також можна онлайн через офіційний сайт. У разі зміни особистих даних, звернутися до місцевого офісу Федерального відомства з питань імміграції та притулку (BFA).

Допомога переселенцям із України в Австрії

Австрія надає переселенцям з України комплексну допомогу, яка включає проживання, фінансову підтримку та медичне страхування.

Переселенці можуть розміщуватися в організованих місцях проживання, де покриваються всі витрати на проживання та надається харчування або фінансова компенсація на харчування.

Також виплачується:

- субсидія на шкільне приладдя – до 200 євро на дитину на рік

- субсидія на одяг – 150 євро на особу на рік

- кишенькові кошти – до 40 євро на особу на місяць

Якщо біженці проживають у приватному помешканні і не мають фінансових ресурсів, вони можуть подати заявку на базову допомогу до місцевого органу райдержадміністрації.

Субсидія на оренду житла становить до 165 євро для однієї особи або до 330 євро для сім’ї із двох осіб на місяць. Також можна отримати грошову допомогу у розмірі до 260 євро на місяць для дорослих та до 145 євро – для неповнолітніх.

Для отримання субсидії на оренду необхідно надати договір оренди або передачі житла в користування.

Якщо заявку подано до 15 числа місяця, допомога виплачується за весь місяць. Якщо заявку подано після 15 числа – виплачується половина місячної суми.

Усі біженці, які отримують базову підтримку, автоматично мають медичне страхування. Детальна інформація про страхування доступна за посиланням.

Чи можна виїжджати із Австрії

Українці можуть тимчасово виїжджати в Україну або інші країни Шенгенської зони без втрати права на проживання в Австрії. Проте, тривалий виїзд або переїзд до іншої країни може призвести до втрати цього права.

Перед від’їздом необхідно:

повідомити органи соціального забезпечення про виїзд

знятися з реєстрації місця проживання через муніципалітет або магістрат міста

Детальну інформацію про реєстрацію, зміни даних та повернення посвідчення можна знайти за посиланнями:

При підготовці матеріалу використані такі джерела: публікації на сайтах advantageaustria.org, integrationsfonds.at, oesterreich.gv.at та "Суспільне".