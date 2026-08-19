Українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", затримали на зйомках фільму, - ЗМІ

За інформацією джерел видання, арешт стався у середу за досить незвичних обставин. Чоловіка затримали під час зйомок трилера "Зміїний острів", у якому беруть участь зірки Голлівуду Шон Пенн та Едрієн Броуді. Режисером стрічки є американець Даг Ліман.

Виробництво фільму розпочалося в Хорватії на початку серпня. Спочатку знімальний процес проходив у Загребі, після чого команда перемістилася до прибережного міста Пула для зйомок підводних сцен.

Повідомляється, що сюжет стрічки безпосередньо натхненний подіями навколо саботажу на газопроводах у Балтійському морі.

Фільм розповідає історію команди українських водолазів, які вирушають на небезпечну підводну місію на тлі загострення протистояння між Україною та Росією. Саме під час роботи над цим проєктом підозрюваного і затримали правоохоронці.

Що передувало

Нагадаємо, у Хорватії затримали другого громадянина України, якого пов’язують зі справою про підрив газопроводів "Північний потік". Його прізвище наразі не розголошують.