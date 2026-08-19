UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", затримали на зйомках фільму, - ЗМІ

20:21 19.08.2026 Ср
2 хв
Сюжет стрічки натхнений подіями, пов’язаними із саботажем на газопроводах
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: "Північний потік-2" (Getty Images)

Українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", затримали у Хорватії прямо на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Legal Tribune Online.

За інформацією джерел видання, арешт стався у середу за досить незвичних обставин. Чоловіка затримали під час зйомок трилера "Зміїний острів", у якому беруть участь зірки Голлівуду Шон Пенн та Едрієн Броуді. Режисером стрічки є американець Даг Ліман.

Виробництво фільму розпочалося в Хорватії на початку серпня. Спочатку знімальний процес проходив у Загребі, після чого команда перемістилася до прибережного міста Пула для зйомок підводних сцен.

Повідомляється, що сюжет стрічки безпосередньо натхненний подіями навколо саботажу на газопроводах у Балтійському морі.

Фільм розповідає історію команди українських водолазів, які вирушають на небезпечну підводну місію на тлі загострення протистояння між Україною та Росією. Саме під час роботи над цим проєктом підозрюваного і затримали правоохоронці.

Що передувало

Нагадаємо, у Хорватії затримали другого громадянина України, якого пов’язують зі справою про підрив газопроводів "Північний потік". Його прізвище наразі не розголошують.

Ймовірно, затриманим є Володимир Журавльов. У заяві німецької прокуратури він фігурує як "Vladimir Z.".

Німеччина видала ордер на його арешт у червні 2024 року. За версією німецьких правоохоронців, чоловік міг бути причетним до української диверсійної групи, яка нібито встановила вибухівку на газопроводах "Північного потоку".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Північний потікХорватия