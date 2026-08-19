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Украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", задержали на съемках фильма, - СМИ

20:21 19.08.2026 Ср
2 мин
Сюжет ленты вдохновлен событиями, связанными с саботажем на газопроводах
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: "Северный поток-2" (Getty Images)

Украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", задержали в Хорватии прямо на съемочной площадке голливудского фильма о подводных диверсантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Legal Tribune Online.

По информации источников издания, арест произошел в среду при достаточно необычных обстоятельствах. Мужчину задержали во время съемок триллера "Змеиный остров", в котором участвуют звезды Голливуда Шон Пенн и Эдриен Броуди. Режиссером фильма является американец Даг Лиман.

Производство фильма началось в Хорватии в начале августа. Сначала съемочный процесс проходил в Загребе, после чего команда переместилась в прибрежный город Пула для съемок подводных сцен.

Сообщается, что сюжет ленты вдохновлен событиями вокруг саботажа на газопроводах в Балтийском море.

Фильм рассказывает историю команды украинских водолазов, отправляющихся на опасную подводную миссию на фоне обострения противостояния между Украиной и Россией. Именно при работе над этим проектом подозреваемого и задержали правоохранители.

Что предшествовало

Напомним, в Хорватии задержали второго гражданина Украины, которого связывают с делом о подрыве газопроводов "Северный поток". Его фамилию пока не разглашают.

Вероятно, задержанным является Владимир Журавлев. В заявлении немецкой прокуратуры он фигурирует как "Vladimir Z.".

Германия выдала ордер на его арест в июне 2024 года. По версии немецких стражей порядка, мужчина мог быть причастен к украинской диверсионной группе, которая якобы установила взрывчатку на газопроводах "Северного потока".

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