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Для українців знову доступна важлива функція на мапах Google

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Google повернув на свої карти можливість реєстрації бізнесу в Україні. Ця функція була недоступна з квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова Telegram.

Як зазначив Федоров, у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

Зараз Google знову дозволив додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо.

Рішення Google допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави, додав міністр.

Допомога Google Україні

Нагадаємо, наприкінці 2022 року компанія Google вирішила надати 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace (набір хмарних сервісів) для уряду.

Сервіс Google Cloud у березні 2022 року, слідом за більшістю інших компаній, ввів обмеження для Російської Федерації. Він заборонив реєстрацію нових акаунтів на території агресора.

Сервіс Google business дозволяє створи безкоштовний профіль для компанії чи закладу й додавати в нього фотографії, пропозиції, публікації та іншу корисну інформацію.

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