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Google виділить 2 млн доларів для України: на що підуть кошти

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П'ятниця 02 грудня 2022 11:43
Google виділить 2 млн доларів для України: на що підуть кошти Фото: голова Мінцифри України Михайло Федоров та представник компанії Google (facebook.com/mykhailofedorov)
Автор: Руслан Гаращенко

Компанія Google надає 2 млн. доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace (набір хмарних сервісів) для уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook .

"Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер і інші державні установи можуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 000 ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безкоштовно користуватися цілий рік", - зазначив він.

Федоров повідомив, що 2 млн. доларів Google направить на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи "Дія".

"Цифрова освіта. Запустимо англомовну версію порталу із програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями з працевлаштування", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили офіційний сайт програми "ЄРобота" , де можна подати заявку та отримати від держави грант на власну справу.

Крім того, Мінцифра запустила освітній проект IT Generation для людей, які бажають змінити професію та опанувати спеціальність у ІТ.

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Google Міністерство цифрової трансформації
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