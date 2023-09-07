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Для украинцев снова доступна важная функция на картах Google

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Google вернул на свои карты возможность регистрации бизнеса в Украине. Эта функция была недоступна с апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Telegram .

Как отметил Федоров, в апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.

Сейчас Google снова разрешил добавлять новые объекты, оставлять комментарии.

Решение Google поможет украинским предпринимателям, которые, несмотря на полномасштабную войну, развиваются, создают новые рабочие места и поддерживают экономику государства, добавил министр.

Помощь Google Украине

Напомним, в конце 2022 года компания Google решила предоставить 2 млн. долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace (набор облачных сервисов) для правительства.

Сервис Google Cloud в марте 2022 года, вслед за большинством других компаний, ввел ограничения для Российской Федерации. Он запретил регистрацию новых аккаунтов на территории агрессора.

Сервис Google business позволяет создать бесплатный профиль для компании или заведения и добавлять в него фотографии, предложения, публикации и другую полезную информацию.

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