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Google Cloud заблокировал регистрацию новых аккаунтов в России

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Четверг 10 марта 2022 21:56
Google Cloud заблокировал регистрацию новых аккаунтов в России Фото: Google Cloud заблокировал регистрацию новых аккаунтов в России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сервис Google Cloud, вслед за большинством других компаний, также ввел ограничения для Российской Федерации. Он запретил регистрацию новых аккаунтов на территории агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Облачный сервис Google Cloud прекратил регистрацию новых пользователей из России",- пишет Федоров.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что компания звукозаписи Sony Music Group заявила о прекращении работы на территории России.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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