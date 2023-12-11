На українців знову чекає сніг: якою буде погода сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій країні невеликий сніг, місцями мокрий сніг та дощ. На сході та Закарпатті помірні опади.

У східних та центральних областях ожеледь, а на півдні можливий туман.

Температура повітря протягом доби у більшості областей від -3 до +2 градусів. На сході та заході вночі очікується -1 -6 градусів, а на півдні вдень до +8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, прогнозується мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вночі та вдень покажуть у Києві близько нуля градусів.