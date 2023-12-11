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Украинцев снова ожидает снег: какой будет погода сегодня

Фото: Украину сегодня снова накроет снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 11 декабря будет со снегом, местами ожидается туман. Но днем в некоторых областях до +8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей стране небольшой снег, местами мокрый снег и дождь. На востоке и Закарпатье умеренные осадки.

В восточных и центральных областях гололедица, а на юге возможен туман.

Температура воздуха в течение суток в большинстве областей от -3 до +2 градусов. На востоке и западе ночью ожидается -1 -6, а на юге днем до +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, прогнозируется мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров ночью и днем покажут в Киеве около нуля градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в декабре.

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