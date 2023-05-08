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Українців застерегли від походів в гори у найближчі години

Фото: українців застерегли від походів в гори у найближчі години (pixabay)
Автор: Наталія Кава

Українцям радять утриматись від походів на високогір'я через значну небезпеку. У горах значно понизиться температура повітря та посилиться вітер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За даними відомства, вітер посилиться до 15 метрів на секунду. Стовпчик термометра буде показувати до -5 градусів за Цельсієм.

Окрім цього очікується підвищення рівня вологості.

Туристам радять відмовитись від походів у гори у найближчу добу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні цього тижня очікуються дощі. При цьому прогнозуються заморозки до 5 градусів морозу.

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні місцями очікуються короткочасні та невеликі дощі. Можливі також заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Додамо, що також недавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.

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