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Украинцев предостерегли от походов в горы в ближайшие часы

Фото: украинцев предостерегли от походов в горы в ближайшие часы (pixabay)
Автор: Наталья Кава

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за значительной опасности. В горах значительно снизится температура воздуха и усилится ветер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным ведомства, ветер усилится до 15 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать до -5 градусов Цельсия.

Кроме этого, ожидается повышение уровня влажности.

Туристам советуют отказаться от походов в горы в ближайшие сутки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине на этой неделе ожидаются дожди. При этом прогнозируются заморозки до 5 градусов мороза.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине местами ожидаются кратковременные и кратковременные дожди. Возможны заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Также недавно синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц .

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