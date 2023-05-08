Украинцев предостерегли от походов в горы в ближайшие часы

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за значительной опасности. В горах значительно снизится температура воздуха и усилится ветер.

Туристам советуют отказаться от походов в горы в ближайшие сутки.

Кроме этого, ожидается повышение уровня влажности.

По данным ведомства, ветер усилится до 15 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать до -5 градусов Цельсия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине на этой неделе ожидаются дожди. При этом прогнозируются заморозки до 5 градусов мороза.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине местами ожидаются кратковременные и кратковременные дожди. Возможны заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Также недавно синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц .

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