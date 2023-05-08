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Дощі на заході та заморозки на півночі: прогноз погоди на сьогодні

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Понеділок 08 травня 2023 07:00
Дощі на заході та заморозки на півночі: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні на заході очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні на заході та на південному заході очікуються короткочасні та невеликі дощі. Вночі на півночі можливі заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як відзначають синоптики, на заході та південному заході України, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій й Закарпатській областях очікуються короткочасні та невеликі дощі. Також опади варто очікувати в центральній та південній частині нашої країни, а саме в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській та Запорізькій областях.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +3 до +5 вночі й від +9 до +15 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +10 до +13 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +6 до +11 вночі й від +12 до +16 вдень;
  • на сході коливатиметься від +3 до +7 вночі й від +12 до +16 вдень.

Дощі на заході та заморозки на півночі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

В Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +4 до +6, а вдень - від +11 до +13 градусів. Без опадів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики нещодавно дали прогноз на найближчий місяць.

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