Дощі на заході та заморозки на півночі: прогноз погоди на сьогодні
В Україні на заході та на південному заході очікуються короткочасні та невеликі дощі. Вночі на півночі можливі заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як відзначають синоптики, на заході та південному заході України, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій й Закарпатській областях очікуються короткочасні та невеликі дощі. Також опади варто очікувати в центральній та південній частині нашої країни, а саме в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській та Запорізькій областях.
Температура:
- на заході коливатиметься від +3 до +5 вночі й від +9 до +15 вдень;
- на півночі коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +10 до +13 вдень;
- на півдні коливатиметься від +6 до +11 вночі й від +12 до +16 вдень;
- на сході коливатиметься від +3 до +7 вночі й від +12 до +16 вдень.
Фото: (meteo.gov.ua)
Погода в Києві
В Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +4 до +6, а вдень - від +11 до +13 градусів. Без опадів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики нещодавно дали прогноз на найближчий місяць.
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