Для українців запустять велику програму з вивчення англійської мови

Глава уряду анонсував запуск доступної програми з вивчення англійської мови. За його словами, програма буде відкрита для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання, з індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів.

Шмигаль пояснив, що обов'язкове вивчення англійської мови розпочнеться з держслужбовців. Рівень знання англійської для них має бути не нижчий В2.

Прем'єр додав, що ця вимога пов'язана з європейської інтеграції України. У країнах ЄС всі державні службовці вільно володіють англійською мовою.

Президент України Володимир Зеленський вже подав до парламенту законопроєкт, який офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні.

Англійська мова в Україні

Нагадаємо, що англійська мова в Україні вважається головною іноземною мовою. Її вивчення є обов'язковим у школах та університетах.

Раніше в уряді заявляли, що скоро англійська мова стане обов'язковою для всіх державних службовців. Також у Генштабі повідомляли, що в Україні хочуть до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською.