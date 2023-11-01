Для украинцев запустят большую программу по изучению английского языка

Глава правительства анонсировал запуск доступной программы по изучению английского языка. По его словам, программа будет открыта для каждого, независимо от финансового состояния или места жительства, с индивидуальным подходом и открытым доступом к образовательным ресурсам.

Шмыгаль объяснил, что обязательное изучение английского языка начнется с госслужащих. Уровень знания английского для них должен быть не ниже В2.

Премьер добавил, что это требование связано с европейской интеграцией Украины. В странах ЕС все государственные служащие свободно владеют английским языком.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подал в парламент законопроект, официально закрепляющий его статус как языка международного общения в Украине.

Английский язык в Украине

Напомним, что английский язык в Украине считается главным иностранным языком. Ее изучение обязательно в школах и университетах.

Ранее в правительстве заявляли, что скоро английский язык станет обязательным для всех государственных служащих. Также в Генштабе сообщали, что в Украине хотят до 2026 года научить военных свободно владеть английским.