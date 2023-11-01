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Для украинцев запустят большую программу по изучению английского языка

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Английский язык в Украине получит статус международного общения. Для украинцев запустят обширную программу по изучению английского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Глава правительства анонсировал запуск доступной программы по изучению английского языка. По его словам, программа будет открыта для каждого, независимо от финансового состояния или места жительства, с индивидуальным подходом и открытым доступом к образовательным ресурсам.

Шмыгаль объяснил, что обязательное изучение английского языка начнется с госслужащих. Уровень знания английского для них должен быть не ниже В2.

Премьер добавил, что это требование связано с европейской интеграцией Украины. В странах ЕС все государственные служащие свободно владеют английским языком.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подал в парламент законопроект, официально закрепляющий его статус как языка международного общения в Украине.

 

Английский язык в Украине

Напомним, что английский язык в Украине считается главным иностранным языком. Ее изучение обязательно в школах и университетах.

Ранее в правительстве заявляли, что скоро английский язык станет обязательным для всех государственных служащих. Также в Генштабе сообщали, что в Украине хотят до 2026 года научить военных свободно владеть английским.

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Денис Шмыгаль