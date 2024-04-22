Українців закликають не "світити" імена полонених на мітингах

За його словами, при поширенні даних про полонених ними можуть скористатись шахраї, які заради наживи виманюють гроші в родин. Також цю інформацію можуть використовувати російські спецслужби.

"Вона їм необхідна для того, аби й так нестерпні умови наших Захисників та Захисниць перетворити на ще гірші. Моральне приниження чи залякування за умов знання персональних даних військовополоненого чи цивільного заручника може спричинити ще більшу шкоду, ніж фізичний вплив", - пише Лубінець.

Він порадив на мирних мітингах та у соціальних мережах ретельно дбати про те, аби ворог не довідався персональні дані:

прізвища;

імена;

звання;

позивний;

номер бригади;

частини;

місце дислокації;

фото.

"Ворог підступний і чатує у всіх сферах. І його головна ціль не змінилася – він хоче, щоб українці й Україна перестали існувати. Тож бережіть одне одного та персональні дані", - зауважив омбудсмен.

Обмін полоненими "всіх на всіх"

Нагадаємо, що у березні цього року під час Святої Меси у Ватикані Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну до обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

А близько року тому глава ГУР України Кирило Буданов заявляв, що Україна веде переговори щодо обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх" і вже "наближається до цього".

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