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Украинцев призывают не "светить" имена пленных на митингах

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (facebook.com dmytro lubinets)
Автор: Наталья Кава

Публичное распространение персональных данных военнопленных или гражданских, незаконно удерживаемых Россией и их родственников - может быть вредным при обмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, при распространении данных о пленных ими могут воспользоваться мошенники, ради наживы выманивают деньги у семей. Также эта информация может быть использована российскими спецслужбами.

"Она им необходима для того, чтобы и так невыносимые условия наших Защитников и Защитниц превратить в еще хуже. Нравственное унижение или устрашение при условии знания персональных данных военнопленного или гражданского заложника может нанести еще больший вред, чем физическое влияние", - пишет Лубинец.

Он посоветовал на мирных митингах и социальных сетях тщательно заботиться о том, чтобы враг не узнал персональные данные:

  • фамилии;
  • имена;
  • звание;
  • позывной;
  • номер бригады;
  • части;
  • место дислокации;
  • фото.

"Враг коварен и подстерегает во всех сферах. И его главная цель не изменилась - он хочет, чтобы украинцы и Украина перестали существовать. Поэтому берегите друг друга и персональные данные", - отметил омбудсмен.

Обмен пленными "всех на всех"

Напомним, что в марте этого года во время Святой Мессы в Ватикане Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину к обмену военнопленными по формуле "всех на всех".

А около года назад глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что Украина ведет переговоры по обмену пленными с Россией в формате "всех на всех" и "приближается к этому".

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Обмен пленнымиВойна в УкраинеДмитрий Лубинец