Українців закликають економити електроенергію через різке похолодання

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, у березні росіяни відновили удари по українській енергетиці.

Після масованих атак спостерігалися перебої зі світлом у декількох регіонах, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла.

Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Під час останньої масованої атаки була знищена Трипільська ТЕС у Київській області. "Центренерго" втратило 100% генерації.

Детальніше про удар по ТЕС - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, раніше у ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла по всій Україні.

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