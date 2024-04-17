Українців закликають економити електроенергію через різке похолодання

Через різке похолодання в Україні енергетики закликають населення та бізнес економити електроенергію, особливо у вечірні години - з 19:00 до 22:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації + імпорту. Тому, щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19:00 до 22:00, а прання перенести на інші години", - написав Коваленко.
Він зазначив, що це необхідно, щоб завтрашній день пройти день без обмежень.
Нагадаємо, у березні росіяни відновили удари по українській енергетиці.
Після масованих атак спостерігалися перебої зі світлом у декількох регіонах, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла.
Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.
Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.
Під час останньої масованої атаки була знищена Трипільська ТЕС у Київській області. "Центренерго" втратило 100% генерації.
Детальніше про удар по ТЕС - у матеріалі РБК-Україна.
Додамо, раніше у ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла по всій Україні.
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