Украинцев призывают экономить электроэнергию из-за резкого похолодания

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, в марте россияне возобновили удары по украинской энергетике.

После массированных атак наблюдались перебои со светом в нескольких регионах, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света.

Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Во время последней массированной атаки была уничтожена Трипольская ТЭС Киевской области. "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Подробнее об ударе по ТЭС - в материале РБК-Украина.

Добавим, ранее в ДТЭК назвали условия для ввода графиков отключения света по всей Украине.

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