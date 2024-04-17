Украинцев призывают экономить электроэнергию из-за резкого похолодания
Из-за резкого похолодания в Украине энергетики призывают население и бизнес экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы - с 19:00 до 22:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.
"Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации+импорта. Поэтому, чтобы не дойти до ограничений, предлагаю всем (как населению, так и бизнесу) экономно пользоваться светом с 19:00 до 22:00, а стирку перенести на другие часы", - написал Коваленко.
Он отметил, что это необходимо, чтобы завтрашний день пройти день без ограничений.
Обстрелы энергетики Украины
Напомним, в марте россияне возобновили удары по украинской энергетике.
После массированных атак наблюдались перебои со светом в нескольких регионах, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света.
Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.
Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.
Во время последней массированной атаки была уничтожена Трипольская ТЭС Киевской области. "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
Подробнее об ударе по ТЭС - в материале РБК-Украина.
Добавим, ранее в ДТЭК назвали условия для ввода графиков отключения света по всей Украине.
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