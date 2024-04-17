Украинцев призывают экономить электроэнергию из-за резкого похолодания

Из-за резкого похолодания в Украине энергетики призывают население и бизнес экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы - с 19:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

Он отметил, что это необходимо, чтобы завтрашний день пройти день без ограничений.

"Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации+импорта. Поэтому, чтобы не дойти до ограничений, предлагаю всем (как населению, так и бизнесу) экономно пользоваться светом с 19:00 до 22:00, а стирку перенести на другие часы", - написал Коваленко.

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, в марте россияне возобновили удары по украинской энергетике.

После массированных атак наблюдались перебои со светом в нескольких регионах, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света.

Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Во время последней массированной атаки была уничтожена Трипольская ТЭС Киевской области. "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Подробнее об ударе по ТЭС - в материале РБК-Украина.

Добавим, ранее в ДТЭК назвали условия для ввода графиков отключения света по всей Украине.

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