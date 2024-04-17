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Украинцев призывают экономить электроэнергию из-за резкого похолодания

Украина, Среда 17 апреля 2024 21:26
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Украинцев призывают экономить электроэнергию из-за резкого похолодания Фото: украинцев призывают экономить электроэнергию из-за резкого похолодания (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за резкого похолодания в Украине энергетики призывают население и бизнес экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы - с 19:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации+импорта. Поэтому, чтобы не дойти до ограничений, предлагаю всем (как населению, так и бизнесу) экономно пользоваться светом с 19:00 до 22:00, а стирку перенести на другие часы", - написал Коваленко.

Он отметил, что это необходимо, чтобы завтрашний день пройти день без ограничений.

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, в марте россияне возобновили удары по украинской энергетике.

После массированных атак наблюдались перебои со светом в нескольких регионах, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света.

Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Во время последней массированной атаки была уничтожена Трипольская ТЭС Киевской области. "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Подробнее об ударе по ТЭС - в материале РБК-Украина.

Добавим, ранее в ДТЭК назвали условия для ввода графиков отключения света по всей Украине.

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енергетики Электроэнергия Отключения света
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