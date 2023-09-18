Українців закликали здавати організаторів "виборів": як це зробити

"Зрадникам не місце в країні. Якщо знайомі співпрацюють із загарбниками або закликали брати участь у псевдовиборах, то повідомте про ці факти в чат-бот "єВорог", - повідомили в "Дії".

Колаборантів вирізняє низка дій, зокрема вони:

організовують вибори на тимчасово окупованих територіях,

пропагують російську владу та державу,

воюють на боці РФ,

заперечують збройну агресію Росії,

допомагають ворогу іншими методами - здають позицій ЗСУ, дають росіянам їжу, одяг тощо.

Якщо ви стали свідком таких дій - відправте заявку в чатбот "єВорог" з головного екрана "Дії" або за посиланням.

Як краще заповнити заявку

Вказуйте ПІБ, дату народження та адресу колаборанта, а також детальний опис і фото, які підтверджують факт співпраці з окупантами.

Дбайте про безпеку

Не розповідайте нікому, що відправили заявку, очистьте листування з ботом та фото з телефона.

Втрати ворога

Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1502 вогневих завдань.

Загальні втрати росіян склали 368 осіб, з них безповоротні - 102, поранені - 266.

Наші бійці також знищили 40 одиниць ворожої військової техніки. Йдеться про 11 танків, 7 ББМ, 1 артилерійську систему та міномет, 14 дронів, 7 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти окупантів.

Рух спротиву окупантам

На захоплених російськими окупантами територіях активно продовжують діяти українські Сили спротиву та партизани. Місцеві жителі допомагають українським військовим виявляти важливі цілі для завдання ударів по ворожих об'єктах, живій силі та техніці.

Зазначимо також, що партизани проводять диверсії. Так, нагадаємо, що у травні внаслідок вибуху в Луганську отримав поранення так званий "в.о. голови МВС" "ЛНРівців" Ігор Корнет. А перед цим у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.

Нещодавно в Центрі національного спротиву повідомляли, що окупанти посилили репресії, та намагаються знайти представників Сил спротиву та українського підпілля.

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