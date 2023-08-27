В Луганській області окупанти влаштували новий рейд з викрадення місцевих жителів, - ЦНС
На тимчасово окупованій російськими загарбниками території Луганської області зафіксовано збільшення випадків викрадення місцевих жителів. Інтервенти посилили репресії, й намагаються знайти представників Сил опору та українського підпілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними центру, у Луганську область прибули додаткові сили ФСБ РФ, які шукають "диверсантів".
Так, у регіоні збільшилася кількість викрадень місцевих жителів "поліцейськими", яких вивезли до фільтраційних таборів.
При цьому в ЦНС зазначають, що ефект від репресій буде зворотним і лише посилить опір загарбникам.
"Російська влада не розуміє, що попри свої пропагандистські ілюзії, вони лише недовговічні окупанти й Сили Оборони знають, де розміщений ворог. Репресії ж лише посилюють спротив", - йдеться у публікації.
Спротив окупантам у Луганській області
На тимчасово захопленій військами РФ частині Луганської області активно продовжують діяти українські Сили спротиву, і місцеві жителі допомагають ЗСУ виявляти важливі цілі для ударів по об'єктах ворога, складах, живій силі та техніці.
Крім того, партизани у регіоні також самостійно проводять диверсії.
Так, нагадаємо, що у травні внаслідок вибуху у тимчасово окупованому Луганську отримав поранення так званий "в.о. голови МВС" "ЛНРівців" Ігор Корнет. Також перед цим у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.
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