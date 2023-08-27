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В Луганській області окупанти влаштували новий рейд з викрадення місцевих жителів, - ЦНС

Неділя 27 серпня 2023 02:15
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В Луганській області окупанти влаштували новий рейд з викрадення місцевих жителів, - ЦНС Фото: російські військові на окупованій території Луганської області викрадають людей (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово окупованій російськими загарбниками території Луганської області зафіксовано збільшення випадків викрадення місцевих жителів. Інтервенти посилили репресії, й намагаються знайти представників Сил опору та українського підпілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними центру, у Луганську область прибули додаткові сили ФСБ РФ, які шукають "диверсантів".

Так, у регіоні збільшилася кількість викрадень місцевих жителів "поліцейськими", яких вивезли до фільтраційних таборів.

При цьому в ЦНС зазначають, що ефект від репресій буде зворотним і лише посилить опір загарбникам.

"Російська влада не розуміє, що попри свої пропагандистські ілюзії, вони лише недовговічні окупанти й Сили Оборони знають, де розміщений ворог. Репресії ж лише посилюють спротив", - йдеться у публікації.

Спротив окупантам у Луганській області

На тимчасово захопленій військами РФ частині Луганської області активно продовжують діяти українські Сили спротиву, і місцеві жителі допомагають ЗСУ виявляти важливі цілі для ударів по об'єктах ворога, складах, живій силі та техніці.

Крім того, партизани у регіоні також самостійно проводять диверсії.

Так, нагадаємо, що у травні внаслідок вибуху у тимчасово окупованому Луганську отримав поранення так званий "в.о. голови МВС" "ЛНРівців" Ігор Корнет. Також перед цим у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.

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