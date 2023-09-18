Украинцев призвали сдавать организаторов "выборов": как это сделать

"Предателям не место в стране. Если знакомые сотрудничают с захватчиками или призвали участвовать в псевдовыборах, то сообщите об этих фактах в чат-бот "єВорог"", - сообщили в "Дії".

Коллаборационистов отличает ряд действий, в частности они:

организуют выборы на временно оккупированных территориях,

пропагандируют российскую власть и государство,

воюют на стороне РФ,

отрицают вооруженную агрессию России,

помогают врагу другими методами - сдают позиции ВСУ, дают россиянам еду, одежду и тому подобное.

Если вы стали свидетелем таких действий - отправьте заявку в чатбот "єВорог" с главного экрана "Дії" или по ссылке.

Как лучше заполнить заявку

Указывайте ФИО, дату рождения и адрес коллаборанта, а также подробное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с оккупантами.

Заботьтесь о безопасности

Не рассказывайте никому, что отправили заявку, очистите переписку с ботом и фото с телефона.

Потери врага

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 1502 огневых задачи.

Общие потери россиян составили 368 человек, из них безвозвратные - 102, раненые - 266.

Наши бойцы также уничтожили 40 единиц вражеской военной техники. Речь идет об 11 танках, 7 ББМ, 1 артиллерийскую систему и миномет, 14 дронов, 7 единиц автомобильной техники. Также было уничтожено 2 склада боеприпасов и 2 других важных объекта оккупантов.

Движение сопротивления оккупантам

На захваченных российскими оккупантами территориях активно продолжают действовать украинские Силы сопротивления и партизаны. Местные жители помогают украинским военным выявлять важные цели для нанесения ударов по вражеским объектам, живой силе и технике.

Отметим также, что партизаны производят диверсии. Так, напомним, что в мае в результате взрыва в Луганске получил ранение так называемый "и.о. главы МВД" "ЛНРовцев" Игорь Корнет. А перед этим в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику.

Недавно в Центре национального сопротивления сообщали, что кафиры усилили репрессии и пытаются найти представителей Сил сопротивления и украинского подполья.

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