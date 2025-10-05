ua en ru
В Україні ввели екстрені відключення світла? В Міненерго попередили про нову хвилю фейків

Неділя 05 жовтня 2025 13:58
В Україні ввели екстрені відключення світла? В Міненерго попередили про нову хвилю фейків Ілюстративне фото: в Міненерго попередили про нову хвилю фейків (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У соцмережах, зокрема в Telegram-каналах, масово поширюється неправдива інформація про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

У Міністерстві енергетики України попереджають, що ці повідомлення є фейковими.

"Для надання правдоподібності, такі фейки часто супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст та використанням логотипа Міненерго", - зазначили у відомстві.

Там наголосили, що повідомлення із закликами підписатися на невідомі Telegram-канали для отримання деталей є ознакою обману та можуть бути частиною російської інформаційно-психологічної операції. Шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію.

У Міненерго підкреслили, що актуальні графіки можливих відключень електроенергії публікуються виключно на офіційних ресурсах місцевих обленерго. Громадян закликали довіряти лише перевіреним джерелам та перевіряти інформацію на сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, вчора ми писали про те, що у мережі ширилася інформація про нібито графіки відключення світла в Сумській області. Однак насправді такі повідомлення є фейком

