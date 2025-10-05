Графіки відключень світла у Сумській області: в "Сумиобленерго" спростували фейк
В суботу у мережі ширилася інформація про нібито графіки відключення світла в Сумській області. Однак насправді такі повідомлення є фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram АТ "Сумиобленерго".
"Вкотре псевдоінформаційні ресурси публікують неправдиву інформацію про запровадження в Сумській області графіків відключення електроенергії. Чим "грають" на руку лише ворогу, адже мета таких "фейків" - викликати негативні настрої серед мешканців Сумщини", - йдеться у повідомленні.
У "Сумиобленерго" зазначили, що наразі від НЕК "Укренерго" не було жодних вказівок про застосування будь-яких обмежень у постачання електроенергії у вигляді графіків.
"Попередження про їх впровадження також не надходили", - додали у компанії.
Також там додали, що станом на зараз в Сумській області не діють графіки погодинних чи аварійних відключень.
Водночас можливі планові чи аварійні локальні знеструмлення, які стаються щодня з тієї чи іншої причина. Серед таких: обстріли, заплановані роботи в мережах, негода або є технологічні причини.
"В умовах воєнного стану вкрай важливо слідкувати лише за офіційними джерелами інформації. На неофіційних джерелах можливі фейкові, неправдиві публікації, які можуть вводити в оману читачів", - резюмували в "Сумиобленерго".
Обстріл Шостки
Нагадаємо, що 4 жовтня Шостка Сумської області та низка населених пунктів Шосткинської громади залишилися без світла, води та газу. Причиною цього стала ворожа атака росіян.
"Пошкоджена електрична мережа, пошкоджений водопровід, пошкоджена система газопостачання. На залізничній колії стояло два потяги, один повинен був їхати на Київ... сталося два прильоти, поранено сім осіб, з них троє дітей", - повідомив мер Микола Нога.
За останніми даними відомо, що в результаті атаки загинула одна людина. Тіло 71-річного чоловіка знайшли в поїзді.
Також ввечері в Сумській ОВА повідомили, що з понеділка в Шосткінській громаді посилять постачання електроенергії через пошкодження після атаки РФ.