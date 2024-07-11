Українців закликали утриматись від поїздок на окуповані території: що відомо

У відомстві зазначили, що росіяни погрожують відібрати у людей житло, якщо ті не приїдуть.

"На тимчасово окупованих територіях окупаційна влада РФ намагається заманити громадян України повернутися на ТОТ. Зокрема, окупанти поширюють інформацію, що власники нерухомості мають повернутися на ТОТ, щоб підтвердити права на нерухомість. Інакше окупанти погрожують позбавити людей права власності на їхнє житло", - йдеться в повідомленні.

Мінреінтеграції рекомендує українцям утримуватись від поїздок на окуповані території і не піддаватися на погрози окупантів. У відомстві наголосили, що контакти з російською владою небезпечні.

Також у міністерстві підкреслили, що будь-які дії, документи або вимоги окупаційної влади - незаконні та не мають жодних правових наслідків.

"Нерухомість українських громадян на ТОТ охороняється законами України й міжнародним правом. Особи, які причетні до позбавлення українців їхнього майна на ТОТ, нестимуть кримінальну відповідальність і відшкодовуватимуть усі збитки", - додали у відомстві.

Крім того, Мінреінтеграції звернулось до українців з проханням повідомляти правоохоронним органам або на гарячу лінію 1548 інформацію про факти незаконного позбавлення українців житла, а також про осіб, причетних до таких дій.