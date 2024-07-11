Украинцев призвали воздержаться от поездок на оккупированные территории: что известно

Российские захватчики заманивают украинцев вернуться на оккупированные территории Украины, чтобы подтвердить право собственности на недвижимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.
В ведомстве отметили, что россияне угрожают отобрать у людей жилье, если они не приедут.
"На временно оккупированных территориях оккупационные власти РФ пытаются заманить граждан Украины вернуться на ВОТ. В частности, оккупанты распространяют информацию, что владельцы недвижимости должны вернуться на ВОТ, чтобы подтвердить права на недвижимость. Иначе оккупанты угрожают лишить людей права собственности на их жилье", - говорится в сообщении.
Минреинтеграции рекомендует украинцам воздерживаться от поездок на оккупированные территории и не подвергаться угрозам оккупантов. В ведомстве подчеркнули, что контакты с российскими властями опасны.
Также в министерстве подчеркнули, что любые действия, документы или требования оккупационных властей - незаконны и не имеют никаких правовых последствий.
"Недвижимость украинских граждан на ВОТ охраняется законами Украины и международным правом. Лица, причастные к лишению украинцев их имущества на ВОТ, будут нести уголовную ответственность и возмещать все убытки", - добавили в ведомстве.
Кроме того, Минреинтеграции обратилось к украинцам с просьбой сообщать правоохранительным органам или на горячую линию 1548 информацию о фактах незаконного лишения украинцев жилья, а также о лицах, причастных к таким действиям.
Напомним, что по информации Центра национального сопротивления, российские оккупанты придумали новую схему "отжима" жилья у жителей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, потерять жилье могут даже те, кто не выехал из оккупации и оформил право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали выдавать так называемые лицензии на разграбление украинских недр.
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