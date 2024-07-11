RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев призвали воздержаться от поездок на оккупированные территории: что известно

Фото: автобус с людьми (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские захватчики заманивают украинцев вернуться на оккупированные территории Украины, чтобы подтвердить право собственности на недвижимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ведомстве отметили, что россияне угрожают отобрать у людей жилье, если они не приедут.

"На временно оккупированных территориях оккупационные власти РФ пытаются заманить граждан Украины вернуться на ВОТ. В частности, оккупанты распространяют информацию, что владельцы недвижимости должны вернуться на ВОТ, чтобы подтвердить права на недвижимость. Иначе оккупанты угрожают лишить людей права собственности на их жилье", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции рекомендует украинцам воздерживаться от поездок на оккупированные территории и не подвергаться угрозам оккупантов. В ведомстве подчеркнули, что контакты с российскими властями опасны.

Также в министерстве подчеркнули, что любые действия, документы или требования оккупационных властей - незаконны и не имеют никаких правовых последствий.

"Недвижимость украинских граждан на ВОТ охраняется законами Украины и международным правом. Лица, причастные к лишению украинцев их имущества на ВОТ, будут нести уголовную ответственность и возмещать все убытки", - добавили в ведомстве.

Кроме того, Минреинтеграции обратилось к украинцам с просьбой сообщать правоохранительным органам или на горячую линию 1548 информацию о фактах незаконного лишения украинцев жилья, а также о лицах, причастных к таким действиям.

Напомним, что по информации Центра национального сопротивления, российские оккупанты придумали новую схему "отжима" жилья у жителей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, потерять жилье могут даже те, кто не выехал из оккупации и оформил право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали выдавать так называемые лицензии на разграбление украинских недр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация