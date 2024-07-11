Украинцев призвали воздержаться от поездок на оккупированные территории: что известно

В ведомстве отметили, что россияне угрожают отобрать у людей жилье, если они не приедут.

"На временно оккупированных территориях оккупационные власти РФ пытаются заманить граждан Украины вернуться на ВОТ. В частности, оккупанты распространяют информацию, что владельцы недвижимости должны вернуться на ВОТ, чтобы подтвердить права на недвижимость. Иначе оккупанты угрожают лишить людей права собственности на их жилье", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции рекомендует украинцам воздерживаться от поездок на оккупированные территории и не подвергаться угрозам оккупантов. В ведомстве подчеркнули, что контакты с российскими властями опасны.

Также в министерстве подчеркнули, что любые действия, документы или требования оккупационных властей - незаконны и не имеют никаких правовых последствий.

"Недвижимость украинских граждан на ВОТ охраняется законами Украины и международным правом. Лица, причастные к лишению украинцев их имущества на ВОТ, будут нести уголовную ответственность и возмещать все убытки", - добавили в ведомстве.

Кроме того, Минреинтеграции обратилось к украинцам с просьбой сообщать правоохранительным органам или на горячую линию 1548 информацию о фактах незаконного лишения украинцев жилья, а также о лицах, причастных к таким действиям.