Окупанти в Запорізькій області видають "ліцензії" на розграбування українських надр, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили порядок отримання "прав" на використання українських надр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Мова йде про так звану "легалізацію" видобутку українських надр. Відтепер мародери начебто стануть "легальними".

У ЦНС зауважили, що ліцензії РФ є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним, тому за такі речі передбачена відповідальність.

"Центр національного спротиву знатиме кожного, хто від імені фейкових установ візуватиме мародерам російську макулатуру", - додали у відомстві.