UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців закликали повідомляти про проліт "Шахедів": куди телефонувати

Фото: в Нацполіції закликали телефонувати на 102 в разі, якщо помітили проліт "Шахеда" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни сьогодні ввечері знову запустили ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета в Telegram.

"Декілька груп "мопедів" запущено по Україні", - сказав Шайхет.

Він закликав громадян, що помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування.

"Ми готові їх погасити", - додав начальник обласної поліції.

Нагадаємо, сьогодні ввечері над Україною були помічені дрони-камікадзе, у низці областей вже оголошено повітряну тривогу.

РБК-Україна повідомляло, що речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат дав детальне пояснення, чому росіяни запускають ворожі дрони вночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронівполицияВійна Росії проти України