RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев призывали сообщать о пролете "Шахедов": куда звонить

Фото: в Нацполиции призвали звонить по телефону на 102 в случае, если заметили пролет "Шахеда" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россияне сегодня вечером снова запустили ударные дроны по территории Украины. Полиция просит сообщать об их передвижении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета в Telegram.

"Несколько групп "мопедов" запущено по Украине", - сказал Шайхет.

Он призвал граждан, заметивших вражеский дрон, немедленно позвонить по телефону на номер 102, чтобы передать информацию о его местонахождении.

"Мы готовы их погасить", - добавил начальник областной полиции.

Напомним, сегодня вечером над Украиной были замечены дроны-камикадзе, в ряде областей уже объявлена воздушная тревога.

РБК-Украина сообщало, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал детальное объяснение, почему россияне запускают вражеские дроны ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дронівполицияВойна России против Украины