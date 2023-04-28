Війська РФ випустили по Україні 23 ракети, більшість знищили сили ППО

Сьогодні вночі, 28 квітня, близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.