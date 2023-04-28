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Кількість загиблих через удар по багатоповерхівці в Умані зросла до 6 людей

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Умань, П'ятниця 28 квітня 2023 09:14
Кількість загиблих через удар по багатоповерхівці в Умані зросла до 6 людей Фото: кількість загиблих через удар по багатоповерхівці в Умані зросла до 6 людей (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Умані у п'ятницю, 28 квітня, загинули вже 6 людей. Рятувальна операція продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"На жаль, уже маємо шістьох загиблих унаслідок ракетних обстрілів. Ще дев'ятеро - в лікарні", - розповів він.

За його словами, рятувальна операція триває.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна ворожа ракета потрапила у багатоповерховий будинок. До цього повідомлялось про 4 загиблих.

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