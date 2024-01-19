Українців на ТОТ закликають користуватись Google-пошуком українською: чому це важливо

Центр національного спротиву дослідив та оприлюднив докази пропаганди РФ, яку Google розповсюджує в залежності від мови використання у регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Центру національного спротиву.
"Хоча найпопулярніший пошуковик у світі й декларує, що його алгоритми враховують достовірність інформації на ресурсі, а також локальну прив’язку (популярність в регіоні) проте можемо стверджувати, що це не так", - інформують у повідомленні, наводячи наступні докази.
Так, хоча в Україні при пошуку російською мовою і переважають українські медіаресурси, однак в тимчасово окупованому Криму логіка та видача пошукових результатів практично аналогічна з московською локацією.
Тобто для пошукових Google-алгоритмів Крим - не в Україні.
Пошукачам новин, які знаходяться в Криму, пошуковий алгоритм Google пропонує прочитати популярні пропагандистські ЗМІ Росії.
Крім того, щомісяця в Херсонській області є близько 60 тисяч пошуків новин російською мовою, за даними Планувальника ключових слів Google.
Пошукова видача для користувачів у Херсонській області вже інша, ніж у Криму та РФ. У першій десятці представлені українські новинні сайти. Однак трохи нижче у пошуковій видачі пропонується група кремлівських пропагандистських сайтів.
"Як свідчать дані Планувальника ключових слів Google, в окупованих містах півдня та сходу України (Бердянськ, Мелітополь) пошук новин є доволі популярним. При цьому чимало користувачів здійснюють пошуки саме українською мовою - "новини", - зазначають в ЦНС.
Як наголошують у повідомленні, це найкращий спосіб уникнути пропаганди РФ - не використовувати російську в браузері та пошуку.
Фото: алгоритми показу новин у Google ТОТ Херсонської області (sprotyv.mod.gov.ua)
Проте, як наголошують в повідомленні, російські державні пропагандистські джерела набагато вище індексуються Google на ТОТ, ніж на вільних територіях.
"Тобто алгоритми пошуковика, або визнають ТОТ - РФ, або Google свідомо поширюють ворожу пропаганду на окупованій території", - заявляють в ЦНС.
Центр закликав українців на окупованих територіях вводити запити виключно українською, аби зменшити ризики на потрапляння небезпечних ресурсів, а також змінити мову пошуку та облікового запису в Google:
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