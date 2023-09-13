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У ще одній країні почали надсилати фейкові листи біженцям: про що йдеться

Середа 13 вересня 2023 11:50
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У ще одній країні почали надсилати фейкові листи біженцям: про що йдеться Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook com CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Ірландії почали отримувати фейкові листи про екстрадицію в Україну для служби в збройних силах. Надсилали їх нібито від Міністерства юстиції.

У відомстві заявили, що не мають відношення до таких листів та попереджають про шахрайство, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

Деякі українці отримали листи від 7 вересня, у яких йдеться, що міністерство нібито отримало запит від уряду України про екстрадицію особи "у зв'язку з тим, що чоловік підходить на військову службу в Україні та не виконав свого законного зобов’язання служити в збройних силах".

У листах одержувачу приписують з’явитися до Високого суду у жовтні для "слухання щодо запиту про екстрадицію". Зазначається, якщо людина не з'явиться, "може бути виданий ордер на арешт і можуть утримувати під вартою до завершення процедури екстрадиції".

У Міністерстві юстиції заперечують причетність до такої розсилки та спростовують інформацію.

"Шахрайство – поширене явище. Деякі з найпоширеніших типів шахрайства включають використання підроблених електронних листів, дзвінків або текстових повідомлень, виданих за справжні компанії та організації. Якщо хтось не впевнений в автентичності будь-якої кореспонденції, яка нібито походить від Міністерства юстиції, можна зв’язатися за номером 1800-221227", – зазначили у міністерстві.

Водночас в районі Малахайд в Ірландії днями поширювалися листівки нібито від імені міністра житлового будівництва Дарра О'Браєна. У них закликають місцевих мешканців надати житло для біженців.

Чиновник спростував причетність влади і назвав листівки дезінформацією. За його словами, законний шлях запропонувати житло переселенцям з України – через сайт offerahome.ie.

У Британії на початку лютого розсилали фейкові листи для збору даних про українських біженців. Господарів просили повідомляти інформацію про українських чоловіків, котрі живуть у них. Влада заявила, що листи на урядових бланках є підробкою. Подібний сфабрикований лист, який розповсюджувався в Литві в січні, також був спростований.

Також у Польщі попереджали про фейки щодо збору інформації про чоловіків-біженців з метою мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії українські біженці опинилися в непростій ситуації через російську пропаганду та зміну програми допомоги.

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