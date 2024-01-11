"Русский мир" давно готувався. Як пропаганда РФ впливає на українців у Європі

Проекти російської пропаганди за кордоном цілеспрямовано впливають на українських біженців. Зокрема, з перших днів війни Російська православна церква в і дкрила суботні школи для українських дітей.

Про це розповів голова Союзу українців Португалії та віце-президент Світового конгресу українців Павло Садоха , розповідає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Він зазначив, що російська пропаганда почала з перших днів війни працювати над впливом на українських біженців за кордоном.

"У нас склалося враження, що "русский мир" давно готувався до того, що коли вони почнуть атакувати, буде велика міграція до європейських країн. З перших днів тут почали діяти проекти, створені фондом "Русский мир" або "Россотрудничеством". А найбільше – проекти Російської православної церкви, яка навіть створювала дитячі суботні школи, щоб відразу працювати з українськими дітьми", – розповів Павло Садоха.

Українська громада Португалії повідомляє про такі проекти місцеву владу та Міністерство освіти Португалії, надсилає звернення для припинення російських проектів.

"У Португалії зараз, на щастя, фонд "Русский мир" припинив свою діяльність, але продовжує працювати в інших країнах. Україні важливо звернути увагу на те, що ці осередки російської пропаганди просто залучають до себе наших людей, особливо тих, хто живе в російськомовному середовищі, релігійному середовищі, яке контролювала Москва. З цими людьми потрібно активно працювати", – зазначив він.

За словами віце-президента СКУ, зараз для світових українських організацій важливо повернути українських біженців в українське середовище, сприяти їхньому поверненню в Україну чи працювати над створенням українських спільнот за кордоном.