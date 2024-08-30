В українців на руках може бути до 5 млн одиниць незадекларованої зброї, - МВС

- особи, які знайшли або отримали зброю для участі у відсічі збройної агресії Росії, зобов'язані її задекларувати. Процедура декларування буде спрощеною і безкоштовною.
- цивільні особи, що знайшли зброю чи боєприпаси, повинні повідомити про це поліцію і протягом 24 годин або задекларувати, або здати знайдені предмети.
- якщо знайдена або задекларована зброя виявиться причетною до кримінальних справ, має видалені або незаконно змінені маркування, або має інші невідповідності згідно з законом, вона буде вилучена Національною поліцією.
Також у парламенті хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю.