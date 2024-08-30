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В українців на руках може бути до 5 млн одиниць незадекларованої зброї, - МВС

Ілюстративне зображення (pixabay.сom)
Автор: Сергій Пишкін

В українців може бути на руках від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї. Водночас підрахувати точну кількість неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства внутрішніх справ Богдана Драп'ятого в ефірі телемарафону.

"Підрахувати всю кількість неможливо. Водночас за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри, що на руках у населення може бути від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї", - заявив Драп'ятий. 

Він додав, що ухвалення парламентом законопроєкту про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси й трофейну зброю допоможе розв'язати проблему з необлікованою зброєю й більш точно розуміти, скільки зброї є у наших громадян. 

Зброя в Україні

У березні 2024 року Верховна Рада, у першому читанні, підтримала законопроєкт, який спрямований на вдосконалення порядку отримання вогнепальної зброї

 Основні положення законопроєкту передбачають наступне:

  • особи, які знайшли або отримали зброю для участі у відсічі збройної агресії Росії, зобов'язані її задекларувати. Процедура декларування буде спрощеною і безкоштовною.
  • цивільні особи, що знайшли зброю чи боєприпаси, повинні повідомити про це поліцію і протягом 24 годин або задекларувати, або здати знайдені предмети.
  • якщо знайдена або задекларована зброя виявиться причетною до кримінальних справ, має видалені або незаконно змінені маркування, або має інші невідповідності згідно з законом, вона буде вилучена Національною поліцією.

Також у парламенті хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю.

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Зброя в Україні