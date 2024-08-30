У украинцев на руках может быть до 5 млн единиц незадекларированного оружия, - МВД

"Подсчитать все количество невозможно. В то же время по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры, что на руках у населения может быть от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия", - заявил Драпятый.

Он добавил, что принятие парламентом законопроекта о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие поможет решить проблему с неучтенным оружием и более точно понимать, сколько оружия есть у наших граждан.

Оружие в Украине

В марте 2024 года Верховная Рада, в первом чтении, поддержала законопроект, направленный на усовершенствование порядка получения огнестрельного оружия.

Основные положения законопроекта предусматривают следующее:

лица, которые нашли или получили оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, обязаны его задекларировать. Процедура декларирования будет упрощенной и бесплатной.

гражданские лица, нашедшие оружие или боеприпасы, должны сообщить об этом в полицию и в течение 24 часов либо задекларировать, либо сдать найденные предметы.

если найденное или задекларированное оружие окажется причастным к уголовным делам, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки, или имеет другие несоответствия по закону, оно будет изъято Национальной полицией.