У украинцев на руках может быть до 5 млн единиц незадекларированного оружия, - МВД

Также в парламенте хотят отменить уголовную ответственность за изготовление и владение оружием.
У украинцев может быть на руках от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия. В то же время подсчитать точное количество невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства внутренних дел Богдана Драпятого в эфире телемарафона.
"Подсчитать все количество невозможно. В то же время по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры, что на руках у населения может быть от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия", - заявил Драпятый.
Он добавил, что принятие парламентом законопроекта о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие поможет решить проблему с неучтенным оружием и более точно понимать, сколько оружия есть у наших граждан.
В марте 2024 года Верховная Рада, в первом чтении, поддержала законопроект, направленный на усовершенствование порядка получения огнестрельного оружия.
Основные положения законопроекта предусматривают следующее:
Также в парламенте хотят отменить уголовную ответственность за изготовление и владение оружием.
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