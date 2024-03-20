Українці зможуть задекларувати зброю, отриману під час війни. Рада зробила перший крок
Верховна рада у першому читанні підтримала законопроєкт, спрямований на вдосконалення порядку отримання вогнепальної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драпʼятого.
Драпʼятий заявив, що сьогодні, 20 березня, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, спрямований на вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Основні положення законопроєкту:
- людина, що знайшла або отримала зброю для участі у відсічі збройної агресії Росії, має її задекларувати. Ця процедура буде спрощена та безкоштовна;
- цивільна особа повідомляє в поліцію, що знайшла зброю чи боєприпаси, після чого впродовж 24 годин - декларує або здає їх;
- якщо знайдена або задекларована зброя фігурує у кримінальних провадженнях, має видалені чи незаконно змінені маркування або має визначені законом невідповідності - її вилучатимуть органи Нацполіції.
Таким чином, за словами Драпʼятого, цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану.
Нині МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту закону до другого читання.
Нагадаємо, у 2022 році понад 1,7 мільйона українців взяли участь в опитуванні щодо легалізації обігу зброї в Україні. Більшість громадян проголосували "за" вільне володіння пістолетами.
Ми також писали, що у Верховній раді хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.