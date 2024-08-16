Українців просять завтра не користуватися потужними електроприладами: у які години

Нагадаємо, що цієї весни українці знову повернулись до введення графіків відключення світла. Адже російські удари значно погіршили ситуацію в енергомережі. Військові РФ били по різних об'єктах енергетики.

Влітку ситуація в енергомережі значно погіршилась через погодні умови. Аномальна спека, що прийшла в Україну, призвела до збільшення використання кондиціонерів, що своєю чергою значною мірою навантажувало послаблену росіянами мережу.

Зауважимо, що завдяки роботі енергетиків вже кілька тижнів українці провели без відключень.

Однак сьогодні стало відомо, що наступного тижня в Україні очікується спекотна погода, що знову може призвести до відключення світла.

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