Украинцев просят завтра не пользоваться мощными электроприборами: в какие часы

Напомним, что этой весной украинцы снова вернулись к вводу графиков отключения света. Ведь российские удары значительно усугубили ситуацию в энергосети. Военные РФ избивали по разным объектам энергетики.

Летом ситуация в энергосети значительно ухудшилась из-за погодных условий. Пришедшая в Украину аномальная жара привела к увеличению использования кондиционеров, что в свою очередь в значительной степени нагружало ослабленную россиянами сеть.

Отметим, что благодаря работе энергетиков уже несколько недель украинцы провели без отключений.

Однако сегодня стало известно, что на следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода, которая снова может привести к отключению света.

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