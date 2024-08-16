Украинцев просят завтра не пользоваться мощными электроприборами: в какие часы

Завтра, 17 августа, в Украине не планируют ограничивать свет. Однако украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В компании сообщили, что сейчас меры ограничения потребления на завтра не прогнозируются, однако при изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток. Не включайте одновременно мощные электроприборы с 16:00 до 24:00", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Напомним, что этой весной украинцы снова вернулись к вводу графиков отключения света. Ведь российские удары значительно усугубили ситуацию в энергосети. Военные РФ избивали по разным объектам энергетики.
Летом ситуация в энергосети значительно ухудшилась из-за погодных условий. Пришедшая в Украину аномальная жара привела к увеличению использования кондиционеров, что в свою очередь в значительной степени нагружало ослабленную россиянами сеть.
Отметим, что благодаря работе энергетиков уже несколько недель украинцы провели без отключений.
Однако сегодня стало известно, что на следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода, которая снова может привести к отключению света.
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