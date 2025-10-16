Українців просять економити газ через нову атаку РФ на видобуток

"Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України. Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об’єкти групи "Нафтогаз", - пояснили в компанії.

За їх даними, десятки ракет, у тому числі й балістичних, та сотні дронів вдарили по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом і теплом.

"На жаль, є постраждалі - четверо наших колег отримали поранення. Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об’єктів тимчасово зупинена", - додали в Нафтогаз.

За їх словами, такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.

"Звертаюсь до всіх - за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Оновлено о 12:17.

Міністерство енергетики України підтвердило, що цієї ночі російські війська знову завдали масованого удару по газовій інфраструктурі України.

"Це вже шоста атака від початку жовтня. По об’єктах газової галузі ворог випустив десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні ударних безпілотників", - заявили в Міненерго.

За даними міністерства, крім газової інфраструктури, ворог атакував також інші енергетичні об’єкти.

"Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи для ліквідації наслідків обстрілів та відновлення стабільної роботи систем. Закликаємо споживачів за можливості раціонально ставитися до споживання газу та електроенергії", - зауважили в Міненерго.