Для українців з прифронтових територій створили інструкцію з евакуації

В Україні розробили покрокову інструкцію для жителів прифронтових та прикордонних регіонах, які планують евакуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
Інструкція є частиною інформаційної кампанії "Буде складно, але врешті все буде добре". Вона покликана зменшити страхи людей перед невідомістю під час виїзду з небезпечних зон.
Дослідження показують, що близько 60% жителів прифронтових громад бояться їхати "в нікуди" та залишитися без засобів до існування. Також понад 30% людей відмовляються від виїзду вже в момент прибуття транспорту, оскільки не розуміють подальшого маршруту.
"Ми хочемо, щоб страх невідомості більше не був причиною залишатися під загрозою. Наша мета - щоб кожен, хто ухвалює це рішення, знав: він не залишиться сам", - зазначив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Олексій Рябикін.
Інструкція пояснює шлях евакуації у чотири кроки:
Зазначається, що з 2022 року оператори гарячої лінії опрацювали понад 11 тисяч звернень з питань виїзду з небезпечних територій. Загалом від початку повномасштабного вторгнення лінія прийняла 1,4 млн викликів.
Нагадаємо, на Херсонщині розширили перелік населених пунктів, де через постійні російські обстріли оголосили обов’язкову евакуацію населення.
Зазначимо, в УЗ наголосили, що під час воєнного стану провідники поїздів попереджають пасажирів про загрозу ворожих атак. У разі небезпеки пасажирам необхідно дотримуватися вказівок персоналу.