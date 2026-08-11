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Для українців з прифронтових територій створили інструкцію з евакуації

18:49 11.08.2026 Вт
2 хв
Згідно з документом, евакуація здійснюється у чотири кроки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: евакуація (Getty Images)

В Україні розробили покрокову інструкцію для жителів прифронтових та прикордонних регіонах, які планують евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Інструкція є частиною інформаційної кампанії "Буде складно, але врешті все буде добре". Вона покликана зменшити страхи людей перед невідомістю під час виїзду з небезпечних зон.

Дослідження показують, що близько 60% жителів прифронтових громад бояться їхати "в нікуди" та залишитися без засобів до існування. Також понад 30% людей відмовляються від виїзду вже в момент прибуття транспорту, оскільки не розуміють подальшого маршруту.

"Ми хочемо, щоб страх невідомості більше не був причиною залишатися під загрозою. Наша мета - щоб кожен, хто ухвалює це рішення, знав: він не залишиться сам", - зазначив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Олексій Рябикін.

Інструкція пояснює шлях евакуації у чотири кроки:

  • Транспорт - безкоштовне перевезення автобусами чи спецтранспортом. Для маломобільних людей передбачено умови транспортування у лежачому стані.
  • Транзитний центр - надання допомоги, харчування, відновлення документів, купівля квитків та координація подальшого руху.
  • Житло - допомога у безкоштовному тимчасовому розміщенні у безпечних областях упродовж кількох днів після приїзду.
  • Фінансова підтримка - кожному евакуйованому виплачують одноразову допомогу у 12 300 грн, а також оформлюють щомісячні виплати для ВПО.

Дізнатися деталі про евакуацію або подати заявку на виїзд можна через урядову гарячу лінію 1548, на вебпорталі 1548.gov.ua, Viber/WhatsApp/Telegram: +380 96 078 8433 або у Telegram-боті @MinRe1548_bot.

Зазначається, що з 2022 року оператори гарячої лінії опрацювали понад 11 тисяч звернень з питань виїзду з небезпечних територій. Загалом від початку повномасштабного вторгнення лінія прийняла 1,4 млн викликів.

Нагадаємо, на Херсонщині розширили перелік населених пунктів, де через постійні російські обстріли оголосили обов’язкову евакуацію населення.

Зазначимо, в УЗ наголосили, що під час воєнного стану провідники поїздів попереджають пасажирів про загрозу ворожих атак. У разі небезпеки пасажирам необхідно дотримуватися вказівок персоналу.

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