Для українців з прифронтових територій створили інструкцію з евакуації

Інструкція є частиною інформаційної кампанії "Буде складно, але врешті все буде добре". Вона покликана зменшити страхи людей перед невідомістю під час виїзду з небезпечних зон.

Дослідження показують, що близько 60% жителів прифронтових громад бояться їхати "в нікуди" та залишитися без засобів до існування. Також понад 30% людей відмовляються від виїзду вже в момент прибуття транспорту, оскільки не розуміють подальшого маршруту.

"Ми хочемо, щоб страх невідомості більше не був причиною залишатися під загрозою. Наша мета - щоб кожен, хто ухвалює це рішення, знав: він не залишиться сам", - зазначив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Олексій Рябикін.

Інструкція пояснює шлях евакуації у чотири кроки:

Транспорт - безкоштовне перевезення автобусами чи спецтранспортом. Для маломобільних людей передбачено умови транспортування у лежачому стані.

- безкоштовне перевезення автобусами чи спецтранспортом. Для маломобільних людей передбачено умови транспортування у лежачому стані. Транзитний центр - надання допомоги, харчування, відновлення документів, купівля квитків та координація подальшого руху.

- надання допомоги, харчування, відновлення документів, купівля квитків та координація подальшого руху. Житло - допомога у безкоштовному тимчасовому розміщенні у безпечних областях упродовж кількох днів після приїзду.

- допомога у безкоштовному тимчасовому розміщенні у безпечних областях упродовж кількох днів після приїзду. Фінансова підтримка - кожному евакуйованому виплачують одноразову допомогу у 12 300 грн, а також оформлюють щомісячні виплати для ВПО.

Дізнатися деталі про евакуацію або подати заявку на виїзд можна через урядову гарячу лінію 1548, на вебпорталі 1548.gov.ua, Viber/WhatsApp/Telegram: +380 96 078 8433 або у Telegram-боті @MinRe1548_bot.

Зазначається, що з 2022 року оператори гарячої лінії опрацювали понад 11 тисяч звернень з питань виїзду з небезпечних територій. Загалом від початку повномасштабного вторгнення лінія прийняла 1,4 млн викликів.