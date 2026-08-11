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Для украинцев с прифронтовых территорий создали инструкцию по эвакуации

18:49 11.08.2026 Вт
2 мин
Согласно документу, эвакуация осуществляется в четыре шага
aimg Валерий Ульяненко
Фото: эвакуация (Getty Images)

В Украине разработали пошаговую инструкцию для жителей прифронтовых и приграничных регионов, планирующих эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Инструкция является частью информационной кампании "Будет сложно, но в конце концов всё будет хорошо". Она призвана снизить страхи людей перед неизвестностью во время выезда из опасных зон.

Исследования показывают, что около 60% жителей прифронтовых общин боятся ехать "в никуда" и остаться без средств к существованию. Также более 30% людей отказываются от выезда уже в момент прибытия транспорта, поскольку не понимают дальнейшего маршрута.

"Мы хотим, чтобы страх неизвестности больше не был причиной оставаться под угрозой. Наша цель - чтобы каждый, кто принимает это решение, знал: он не останется сам", - отметил замминистра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Алексей Рябыкин.

Инструкция объясняет путь эвакуации в четыре шага:

  • Транспорт - бесплатная перевозка автобусами или спецтранспортом. Для маломобильных людей предусмотрены условия транспортировки в лежачем состоянии.
  • Транзитный центр - оказание помощи, питания, восстановления документов, покупка билетов и координация дальнейшего движения.
  • Жилье - помощь в бесплатном временном размещении в безопасных областях в течение нескольких дней после приезда.
  • Финансовая поддержка - каждому эвакуированному выплачивают единовременную помощь в 12 300 грн, а также оформляют ежемесячные выплаты для ВПЛ.

Узнать детали об эвакуации или подать заявку на выезд можно через правительственную горячую линию 1548, на вебпортале 1548.gov.ua, Viber/WhatsApp/Telegram: +380 96 078 8433 или в Telegram-боте @MinRe1548_bot.

С 2022 года операторы горячей линии обработали более 11 тысяч обращений по вопросам выезда с опасных территорий. Всего с начала полномасштабного вторжения линия приняла 1,4 млн вызовов.

Напомним, в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов, где из-за постоянных российских обстрелов объявили обязательную эвакуацию населения.

Отметим, в УЗ отметили, что во время военного положения проводники поездов предупреждают пассажиров об угрозе вражеских атак. В случае опасности пассажирам необходимо соблюдать указания персонала.

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