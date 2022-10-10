UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попросили сьогодні ввечері обмежити споживання електроенергії

Фото: споживання електроенергії в Україні просять обмежити (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українців просять обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії", - написав він та додав, що це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

Крім того, народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Герус повідомив, що найбільш енерговитратними є такі прилади:

  • - електрообігрівачі
  • - бойлери
  • - кухонна електроплита,
  • - мікрохвильова піч,
  • - пральна машина,
  • - електрична духова шафа,
  • - електрочайник (кавоварка),
  • - праска
  • - посудомийна машина
  • - кондиціонер
  • - зарядні пристрої
  • - пилосос
  • - комп’ютер
  • - телевізор

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару. В результаті було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Через пошкодження у Києві та області застосують віялові відключення електроенергії для балансування енергосистеми країни. Очікується, що тривалість вимкнень буде близько двох годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОбстрілЕлектроенергія