Українців попросили сьогодні ввечері обмежити споживання електроенергії

Українців просять обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії", - написав він та додав, що це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.
Крім того, народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Герус повідомив, що найбільш енерговитратними є такі прилади:
Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару. В результаті було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.
Через пошкодження у Києві та області застосують віялові відключення електроенергії для балансування енергосистеми країни. Очікується, що тривалість вимкнень буде близько двох годин.