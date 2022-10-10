Українців попросили сьогодні ввечері обмежити споживання електроенергії

Українців просять обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка .

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії", - написав він та додав, що це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

Крім того, народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Герус повідомив, що найбільш енерговитратними є такі прилади: