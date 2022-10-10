У Києві та області через обстріли застосують віялові відключення електроенергії

У Києві та області застосують віялові відключення електроенергії. Внаслідок масованих ракетних обстрілів постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

"Внаслідок обстрілів російськими варварами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області", - написав він.

Кличко повідомив, що частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

За його даними, "Київводоканал" працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання.

Крім того, у Київенерго повідомили, що за розпорядженням головного диспетчера НЕК Укренерго, в Києві та Київській області тимчасово обмежено електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів.

"Критичні об’єкти соціальної сфери - лікарні, метрополітен, рятувальні служби, тощо - забезпечуються електроенергією в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, для збалансування енергосистеми країни, очікується що тривалість відключень буде близько двох годин.

Нагадаємо, ранком 10 жовтня Росія завдала ракетного удару по низці об'єктів енергетичної інфраструктури столиці та області.